Il primo derby lo ha vinto il Milan: ‘Finalmente una bella notizia’ | Stavolta Marotta non può rilanciare

Grande sgarbo del Diavolo nei confronti dei rivali interisti, che non potranno tentare di rispondere visto che il trasferimento del calciatore sulla sponda rossonera della Madonnina è ormai deciso.

Non è stata affatto un’annata positiva per il Milan, che dopo aver fallito tutti gli obiettivi primari della stagione, nella serata di giovedì ha visto sfumare anche la sua ultima chance per tentare di salvare quanto meno il salvabile. Infatti il club rossonero è stato eliminato pure dall’Europa League per mano della Roma ai quarti di finale, con la doppia sfida che si è conclusa complessivamente con un 3-1 in favore dei giallorossi.

Svanito anche il traguardo di mettere in bacheca un trofeo che non è mai stato conquistato nella storia milanista, adesso per la società è tempo di pensare al futuro, e in particolar modo al calciomercato, dove si vorrà provare a potenziare la rosa per non ripetere di nuovo un anno ricco di delusioni come quello attuale.

E’ proprio su fronte dei trasferimenti però che in qualche modo il Diavolo può ricevere una magra consolazione. A quanto pare i sette volte campioni d’Europa hanno vinto un derby con i cugini nerazzurri per arrivare ad un calciatore, che vestirà la casacca milanista a partire dal prossimo anno. Nulla da fare dunque per l’ad Beppe Marotta, che dovrà virare su altri nomi e incassare questa sconfitta.

Il calciatore che il Milan ha scippato ai rivali

Secondo alcune recenti indiscrezioni di mercato, il Milan ha sorpassato in maniera piuttosto netta la Beneamata nella corsa al giovane terzino destro classe 2003 che gioca nell’Almeria Marc Pubill.

Il ragazzo, artefice di una grande annata nel suo club attuale, al netto dell’ultima posizione ricoperta nella Liga, è entrato nel mirino di entrambe le milanesi, ma come detto è proprio il Diavolo ad oggi ad essere passato in vantaggio nella corsa, e dunque si appresta ad assicurarselo in estate. I rossoneri sembrano propensi ad accontentare la richiesta di 20 mln di euro della società spagnola.

Continua il progetto giovani in casa rossonera

Nel caso in cui dovesse concludere questo affare, il club milanista metterebbe ancora una volta in chiaro il fatto che vuole puntare forte sui giovani di talento.

Allo stesso modo però, se si vuole tornare a competere seriamente, sarà importante prendere anche qualche giocatore già pronto, che sia in grado di fare la differenza fin da subito.