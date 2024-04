Colpo di scena Roma, rinnovo e addio: lo vuole il Barca per il nuovo corso | Cifre già accordate

I blaugrana sono pronti a depredare la Magica della loro guida, che dopo aver rinnovato il contratto si appresta a fare le valigie.

La stagione del Barcellona è stata totalmente da dimenticare. I catalani non sono mai riusciti a candidarsi seriamente per difendere la Liga conquistata lo scorso anno, anche a causa di uno stradominio dei rivali del Real Madrid, ma allo stesso tempo hanno floppato totalmente anche nelle altre competizioni. In ultima, non per importanza, troviamo la Champions League, dove mercoledì scorso i blaugrana sono stati eliminati abbastanza nettamente dal PSG.

Dunque una volta che l’annata attuale sarà conclusa, per il club spagnolo sarà il momento di raccogliere i cocci e rifondare. Innanzitutto servirà un nuovo allenatore che rimpiazzi Xavi, il quale già da tempo ha annunciato l’addio alla squadra. Dopodiché si dovrà lavorare tanto anche sul mercato, dove ci sarà quasi una vera e propria rifondazione della rosa.

E’ per questo motivo che quindi la società catalana ha iniziato a lavorare in questo senso, e sembrerebbe aver individuato un grande nome a sorpresa per il nuovo corso proveniente proprio dalla sponda giallorossa della Capitale. Il Barça ha già trovato l’accordo infatti sulle cifre ed è pronto ad accoglierlo al Camp Nou.

Una partenza dolorosa in casa romanista

Tra i giocatori messi nel mirino dal Barcellona per ripartire sembra esserci anche Paulo Dybala, che in questa stagione alla Roma si sta comportando molto bene, al netto dei tanti problemi fisici che lo hanno spesso tenuto ai box.

Le voci sul passaggio della Joya al Camp Nou sono cosa nota ormai, tanto che queste circolano dal periodo in cui il campione del mondo argentino giocava con la maglia della Juve. Questa volta però potrebbe essere quella buona per far andare in porto il trasferimento.

Dybala, dal prolungamento alla cessione

Se fino a qualche giorno fa si è parlato di un possibile rinnovo dell’intesa per il fantasista, adesso sono tornate maggiormente in hype le voci su una sua cessione, vista anche le clausola presente proprio all’interno del suo accordo con la Magica.

Nel contratto del calciatore della nazionale albiceleste che scade nel giugno del 2025 sono presenti due clausole, una delle quali valevole per l’estero dal valore di appena 12 milioni di euro. Una cifra molto bassa dunque considerando anche il suo valore, che sta facendo rischiare grosso alla Lupa di perdere la propria guida sul campo.