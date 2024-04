Roma, regalo dal Tottenham: arriva a parametro zero al posto di Lukaku | De Rossi lo vuole per rilanciarlo

Il club capitolino vuole puntare su un altro profilo proveniente dalla Premier League per l’attacco in sostituzione di Big Rom.

Con l’entusiasmo a mille per l’approdo in semifinale di Europa League dopo aver eliminato il Milan, e la continua lotta in campionato per centrare il grande obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions, in casa Roma i ragionamenti sia sul presente che sul futuro continuano ad essere parecchi.

Dopo che i Friedkin hanno praticamente annunciato che sarà ancora Daniele De Rossi il tecnico per la prossima stagione, adesso ai vertici societari tocca solamente trovare il nuovo direttore sportivo, visto che ancora non c’è ancora un sostituto di Tiago Pinto. Dopodiché ci si potrà fiondare a capofitto sul mercato e sulla campagna acquisti, dove diverse grane andranno risolte. In particolar modo sul tema dei trasferimenti si dovrà lavorare ad un sostituto di Romelu Lukaku.

Il gigante belga infatti a fine stagione tornerà al Chelsea dopo il prestito secco nella Capitale, e la proprietà statunitense, dopo alcuni sondaggi fatti per provare a tenerlo e acquistarlo a titolo definitivo, ha deciso di tirarsi indietro a causa delle elevate richieste economiche dei Blues. Ecco perché dunque il club ha cominciato già a lavorare al sostituto del gigante belga, e nelle ultime ore un profilo importante è finito nel mirino dei giallorossi. Si tratta di un attaccante del Tottenham, il quale arriverebbe gratis e che DDR è pronto a rilanciare.

La Roma pesca ancora in Inghilterra

Stando alle recenti indiscrezioni di mercato, la Magica avrebbe individuato Timo Werner come possibile sostituto di Lukaku. Il 28enne tedesco al momento si trova in prestito al Tottenham, e a giugno tornerà al Lipsia.

Tuttavia difficilmente rimarrà nel club che qualche anno fa lo ha reso grande, e per rilanciarsi dovrà trovarsi una nuova sistemazione, e al momento quella giallorossa sembra essere proprio la meta giusta, dove mister De Rossi lo aiuterebbe alla grande.

Un jolly per l’attacco romanista

Il calciatore tedesco potrebbe approdare nella Capitale in prestito con diritto di riscatto, quindi senza che la società giallorossa sborsi un solo euro per il suo acquisto.

Un grande affare dal punto di vista economico per la Roma, ma anche da quello tattico. Werner infatti è un calciatore abile a spaziare su tutto il fronte d’attacco, sia nel ruolo di punta che sugli esterni, e andrebbe a dare una soluzione molto importante a DDR.