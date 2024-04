Giuntoli ha pronto il piano B dopo Ferguson: l’agente del centrocampista lo ha offerta alla Juventus | Manca solo la firma

Giuntoli è pronto a intervenire a centrocampo, dopo l’addio alla pista Ferguson: ecco il nuovo nome, lo ha proposto direttamente l’agente.

Doppio scivolone sul mercato nel giro di poche ore per la Juventus. I bianconeri, che avevano tentato di accelerare i tempi e chiudere due operazioni importanti, dovranno ricominciare da zero. Sfumato a sorpresa l’acquisto di Felipe Anderson infatti, con il brasiliano che nella notte ha annunciato il suo passaggio ufficiale con il Palmeiras dopo essere stato a un passo dalla Juve, Giuntoli ha detto addio a un altro calciatore sulla sua lista.

Stiamo parlando di Ferguson, il quale ha subito un grave infortunio al ginocchio destro – lesione del legamento crociato – e che ha terminato la stagione. Il club, vista la gravità dell’infortunio, avrebbe deciso di non procedere con la trattativa, vista soprattutto l’incognita sulle sue future condizioni fisiche.

Ma in queste ore il ds potrebbe virare su un altro obiettivo, viste le recenti uscite del suo agente.

Il procuratore ha parlato di un possibile futuro in bianconero per il suo assistito: “Se la Juventus avesse bisogno potrebbe contattarmi”.

Juve, senti le parole dell’agente: “Se Giuntoli chiama…”

L’agente di Jorginho è tornato nelle scorse ore a parlare del futuro del centrocampista. Praticamente una presenza fissa tra interviste e podcast online, Joao Santos è intervenuto ancora una volta delineando in maniera espansiva e senza peli sulla lingua la situazione del calciatore e un suo possibile ritorno in Serie A.

Secondo il procuratore, che ha parlato direttamente della Juventus, il club potrebbe non avere bisogno di Jorginho, ma: “Non credo che la Juve cerchi un calciatore come Jorginho, ma se volesse potrebbe contattarmi”. Un messaggio che ha attirato l’attenzione, e che sa tanto di proposta diretta. Adesso inizieranno i ragionamento tra i verti bianconeri, e Jorginho – a parametro zero – potrebbe diventare anche una possibilità concreta.

Jorginho: affare estivo a costo zero

La sensazione è che Jorginho non rinnoverà il suo contratto con l’Arsenal. Il giocatore, arrivato dal Chelsea nel gennaio del 2023, sta concludendo in bellezza con il club londinese, trovando sicuramente più spazio rispetto alla prima parte di stagione.

Nonostante questo i gunners difficilmente rinnoveranno il suo contratto, e in questo senso tante squadre di Serie A potrebbero pensare di ingaggiarlo – Juventus compresa – a parametro zero. Su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina, ma ancora il suo agente ha fatto capire che un’offerta verrà presa in considerazione solo in caso di progetto ambizioso da parte dei Viola, che punta alla Champions League.