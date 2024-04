Napoli, rinnovo e addio: ‘Dobbiamo monetizzare’ | De Laurentiis gli allunga il contratto ma i tifosi l’hanno già scaricato

Il club azzurro ha prolungato l’accordo con il calciatore ma solamente per venderlo e incassare soldi freschi dal suo cartellino.

In casa Napoli in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. Dopo il flop di quest’anno, in cui non si è riusciti a difendere il tricolore e addirittura si rischia di rimanere fuori dalle coppe europee, il club partenopeo vuole cambiare in maniera quasi totale. A partire dalla panchina, dove Calzona lascerà il suo posto ad un tecnico pronto a dar vita ad un nuovo progetto, e passando dalla dirigenza, in cui dovrebbe arrivare un nuovo ds, senza però dimenticarsi della rosa.

Diversi nuovi innesti infatti arriveranno a Castelvolturno, ma allo stesso modo molti calciatori dell’attuale organico faranno le valigie. Tra questi ci sono anche nomi importanti, come ad esempio Victor Osimhen, che ha già annunciato di volersene andare, e Piotr Zielinski, il quale si è accordato da tempo con l’Inter per il suo trasferimento a parametro zero.

Ma il centrocampista e il bomber non saranno gli unici a lasciare l’ombra del Vesuvio a giugno. Un altro titolarissimo, che da poco sembrava essere stato blindato dal presidente Aurelio De Laurentiis grazie al rinnovo del suo contratto, è pronto ad andare via, consentendo ai campioni d’Italia in carica di monetizzare, per la grande gioia dei tifosi, che da tempo lo avevano scaricato.

Altra partenza di lusso per gli azzurri

Il contratto di Alex Meret era in scadenza a fine anno, ma a causa della clausola presente nel suo accordo con gli azzurri il portiere ha prolungato in maniera automatica fino al giugno del 2025.

Infatti il Napoli aveva la possibilità di rinnovare automaticamente nel caso in cui il calciatore avesse ottenuto più del 70% delle presenze stagionali del club. Dunque l’estremo difensore ha raggiunto i numeri in questione e di conseguenza il patron partenopeo ha esercitato l’opzione. Ma ciò non vuol dire che il 27enne rimarrà all’ombra del Vesuvio.

Cessione senza rimpianti per Meret

Il classe 1997 dunque dovrebbe finire sul mercato senza troppi fronzoli, consentendo al Napoli di incassare una decina di milioni di euro. Una cessione approvata anche dai tifosi, che da tempo lo criticano a causa di qualche errore di troppo.

Allo stesso modo poi il club napoletano avrebbe già in casa il sostituto. Si tratta di Elia Caprile, al momento in prestito all’Empoli ma di proprietà azzurra, il quale è pronto a fare il salto di qualità.