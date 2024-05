Atalanta-Marsiglia: scontri tra tifosi francesi e forze dell’ordine nei pressi del Gewiss Stadium (VIDEO)

Attimi di tensione nei pressi del Gewiss Stadium a Bergamo nelle ore che precedevano la partita tra Atalanta e Marsiglia, semifinale di ritorno dell’Europa League.

Prima della partita, gruppi di tifosi delle due squadre si sono scontrati tra loro e con le forze dell’ordine. Le autorità avevano già rafforzato i controlli di sicurezza in previsione di potenziali incidenti, considerato l’alto profilo della partita. La polizia, in tenuta antisommossa, è intervenuta per disperdere i tifosi e riportare la calma. Ci sono state diverse segnalazioni di tifosi fermati dalla polizia per disordini pubblici e comportamento violento. Entrambi i club hanno rilasciato dichiarazioni condannando la violenza e sottolineando l’importanza di mantenere un clima sportivo durante le competizioni.

La situazione è poi tornata sotto controllo, e la partita si è svolta regolarmente. Tuttavia, le autorità hanno promesso di intensificare ulteriormente le misure di sicurezza per le prossime partite di alto profilo.

#Atalanta-O. Marsiglia: il raduno dei tifosi francesi vicino alla stazione ferroviaria di #Bergamo in vista della semifinale di #EuropaLeague al Gewiss Stadium pic.twitter.com/z9h252t4eN — Local Team (@localteamit) May 9, 2024