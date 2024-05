Palermo verso il Sudtirol, accoglienza calorosa a Bolzano: “Ovunque a casa” (VIDEO)

Il Palermo si prepara all’ultima partita di campionato della Serie B 2023-24. I rosanero saranno impegnati in casa del Sudtirol per conquistare aritmeticamente la sesta posizione in vista dei playoff. La squadra siciliana è arrivata poche ora fa a Bolzano, trovando l’accoglienza calorosa di alcuni tifosi palermitani.

Di seguito il video postato dal club rosanero sul proprio profilo Instagram: “Ovunque a casa”.

