Dai nerazzurri ai giallorossi: la Roma ha chiuso per il nuovo attaccante | De Rossi lo ha convinto

La Roma punta al nuovo attaccante. I giallorossi chiudono per il nerazzurro: lo ha convinto Daniele De Rossi.

Una Roma nuova, dopo l’arrivo di Daniele De Rossi, punta adesso alle zone alte della classifica e anche al futuro. Proprio il tecnico infatti, sul quale iniziano a farsi molto insistenti le voci di una riconferma per il 2025, vorrebbe con il mercato della prossima estate costruire una squadra in grado di sottostare alle sue direttive tecniche.

A Roma in estate arriverà sicuramente un nuovo attaccante, vista la bocciatura di Lukaku – il quale rendimento dopo l’addio di Mourinho è andato sempre peggiorando – e la necessità di esprimere un calcio diverso. Tanti i profili che stanno visionando in questo momento i dirigenti, ma De Rossi potrebbe puntare su calciatori giovani e di prospettiva.

In Serie A, l’obiettivo più suggestivo rimane l’attaccante nerazzurro, che in questa stagione ha avuto molte difficoltà e non è riuscito ad ambientarsi. La Roma potrebbe garantirgli un posto da titolare e un nuovo inizio, sotto le direttive di un tecnico giovane come De Rossi.

Roma, via Lukaku dentro un attaccante: profilo perfetto per i giallorossi

Nonostante le parole per Romelu Lukaku da parte di De Rossi siano sempre state rispettose, il feeling tra i due non sembra essere mai veramente sbocciato. L’idea dell’ex campione del mondo è quella infatti di fare un calcio diverso a Roma, e Lukaku come interprete, con le sue difficoltà tecniche, non sembra fare al caso di De Rossi. Spesso il belga infatti ha mostrato difficoltà nel giro palla, nel fraseggio – nonostante i tanti assist -.

Ma l’ex Inter, anche a causa della onerosa clausola per il riscatto – circa 40 milioni – non verrà riscattato. La Roma potrebbe puntare su un profilo più affine al nuovo tecnico, giovane, e meno costoso. Stiamo parlando di Scamacca, che sta attraversando un periodo difficile a Bergamo e che era già stato cercato dalla Roma la scorsa estate.

Roma, due condizioni per arrivare a Scamacca

Approdare a Roma per risollevarsi. Da due anni Gianluca Scamacca sembra aver perso il feeling con il gol. L’esperienza in Inghilterra, dove il numero 90 non ha brillato, poi quella all’Atalanta, ancora tra tante difficoltà. Il talento dell’ex Sassuolo non si discute, ma anche questo flop – in una squadra come quella bergamasca famosa per aver dato nuova vita a giocatori in difficoltà – potrebbe far propendere il giocatore per un nuovo addio.

La Roma, in questo contesto, potrebbe essere una destinazione gradita all’attaccante. La scorsa estate i giallorossi erano stati vicini all’acquisto di Scamacca. I capitolini potrebbero arrivare a lui a patto che rimanga De Rossi, e che si raggiunga la qualificazione in Champions League. Traguardo che permetterebbe ai giallorossi di investire in maniera importante sul mercato.