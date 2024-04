Serie A: Zaccagni regala la vittoria alla Lazio contro l’Hellas Verona. La classifica aggiornata

Termina 1-0 il primo tempo del match di serie A tra Lazio ed Hellas Verona.

Gli ospiti pericolosi già al 5′ con un destro fulminante di Noslin che dal limite cerca di infilare Mandas sull’angolino basso. Palla larga non di molto. Per i biancocelesti occasione al 18′: bucano tutti sull’angolo, Isaksen se la trova lì e prova il piatto sinistro. Pronta risposta di piede di Montipò. Al 35′ spreca il Verona! Uscita a vuoto di Mandas, palla sui piedi di Swiderski che fortunatamente colpisce male e mette fuori a porta sguarnita.

Nella ripresa un’occasionissima per la Lazio al 48′: Luis Alberto batte corto per Felipe Anderson, il brasiliano rientra e spara con il destro, cogliendo però solo la traversa. Al 54′ i biancocelesti sciupano ancora, grandissima azione dei tre attaccanti, Luis Alberto si ritrova a calciare dal limite ma mette ancora sopra la traversa. A sbloccarla sono proprio i padroni di casa al 72′: la Lazio recupera palla dai piedi di Suslov, perfetto Luis Alberto che manda in porta Zaccagni che, sul primo palo, batte Montipò.

Inter 86

Milan 70

Juventus 65

Bologna 62

Roma 58

Lazio 55

Atalanta 54

Napoli 49

Fiorentina 47

Torino 46

Monza 44

Genoa 39

Lecce 36

Cagliari 32

Empoli 31

Verona 31

Frosinone 31

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15