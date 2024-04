Napoli, idea stratosferica per la panchina: i tifosi non stanno più nella pelle | Biglietto di sola andata dall’Inghilterra

Bomba clamorosa per il futuro della panchina azzurra, con il mister che arriverà da Oltremanica per la pazza gioia della piazza.

Dalle parti di Castelvolturno la squadra napoletana sta cercando in tutti modi di salvare quanto meno la stagione, anche se ciò non basterebbe, ottenendo la qualificazione ad una qualsiasi competizione europea. Dopo il campionato vinto lo scorso anno infatti il Napoli non è riuscito a ripetersi, anzi, è stato addirittura autore di una debacle.

Va da se che in estate i partenopei dovranno cambiare tanto, sia a livello di rosa che a livello di dirigenza, ma soprattutto saranno protagonisti della venuta di un nuovo allenatore. Al momento sulla panchina napoletana siede Francesco Calzona, il quale però in estate lascerà per tornare a pieno regime alla guida della Slovacchia. Ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà obbligatoriamente prendere un tecnico.

Le valutazioni societarie in questo senso sono già iniziate da parecchio, con diversi nomi che sono stati messi in lista. Tuttavia una notizia che è arrivata nelle ultime ore ha fatto impazzire di gioia tutta la piazza. A quanto pare infatti gli azzurri hanno messo nel mirino un grande nome proveniente dall’Inghilterra, pronto a dar vita al nuovo progetto alla guida degli azzurri.

Ecco il nuovo allenatore accostato al Napoli

Dopo alcune esperienze minori e dopo aver fatto tanta gavetta, soprattutto con Pep Guardiola al Manchester City, dove è stato collaboratore tecnico proprio del tecnico catalano, Enzo Maresca la scorsa estate ha spiccato il volo in maniera definitiva. Il Leicester appena retrocesso infatti ha deciso di affidargli la panchina, sperando in una rapida risalita in Premier League.

Al comando delle Foxes l’ex centrocampista di Juve e Palermo tra le altre sta facendo benissimo, tanto che l’obiettivo promozione è ormai in dirittura d’arrivo. La grande annata disputata dai suoi ragazzi però non è passata inosservata agli occhi delle squadre di un livello un po’ più alto, e tra queste c’è proprio il Napoli, alla ricerca di un mister.

Maresca nuovo nome nella testa di ADL

Anche se non c’è stato ancora alcun contatto tra le due parti, il patron azzurro con tutta probabilità ha aggiunto il nome dell’allenatore 44enne nella lunga lista di papabili per la panchina napoletana.

Qualora De Laurentiis però decidesse davvero di puntare su di lui ci sarebbe da convincere comunque il Leicester, che lo ha legato con un contratto fino al 2026 e che difficilmente vorrà privarsi di lui.