Atalanta, Gasperini contro Di Bello: «Retrocesso in B dopo tanti disastri, giustizia è fatta»

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l’Empoli, esprimendosi anche nei confronti del Sig. Marco Di Bello, “retrocesso” in Serie B nelle scorse settimane a seguito di una serie di conduzioni arbitrali molto negative poste in massima serie.

In particolare, l’ex tecnico del Palermo non dimenticato l’espulsione comminatagli da parte dello stesso fischietto brindisino in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan a San Siro lo scorso gennaio.

Ecco le sue parole:

«Mi è dispiaciuto perché le semifinale di Coppa Italia non le vivi ogni anno, mi è dispiaciuto perché è avvenuto dopo un richiamo al Var e un doppio trauma cranico. Dopo aver fatto abbastanza disastri in campionato quell’arbitro ora arbitra spesso in Serie B, un po’ di giustizia c’è stata».