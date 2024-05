Sampdoria, infortunio Pedrola: si potrebbe valutare operazione in Inghilterra

La Samp si appresta a giocare la prima fase del turno playoff contro il Palermo al Barbera. I blucerchiati faranno a meno di Pedrola, infortunatosi già qualche settimana fa senza la possibilità di scendere in campo entro il finale di stagione del club ligure. Come riportato da blucerchiati.net, c’è la possibilità che il calciatore insieme alla società possano fare delle valutazioni più approfondite con l’intento di risolvere il problema una volta per tutte.

Il giocatore potrebbe essere, quindi, operato questa settimana in Inghilterra dalla stessa equipe che ha operato Fabio Borini e che ne ha portato al recupero in breve tempo.