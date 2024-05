Gazzetta del Sud: “Diversi club di A e B sull’ex rosa Tutino, ma il Cosenza può riscattarlo”

Come riportato da la “Gazzetta del Sud”, la stagione dell’ex rosa Tutino non poteva passare inosservata. Il centravanti ha sfoderato una delle stagioni più importanti della sua carriera, trascinando i Lupi ad una salvezza tranquilla.

Come riporta il quotidiano, non basteranno meno di due milioni di euro ai rossoblù per accaparrarsi definitivamente la proprietà del cartellino dell’attaccante napoletano, ma la scadenza ultima per presentare l’offerta non potrà andare oltre il 15 giugno 2024. Dopodiché il Parma sarà libero di trattare con altre squadre l’eventuale cessione di Tutino, sul quale profilo si sono interessate varie formazioni tra A e B.