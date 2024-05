Venezia, l’agente di Pohjanpalo: «Ci sono richieste, giocare in Italia gli piace molto»

L’agente Dirk Hebel dell’attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo è intervenuto su Ilgiornaledellosport.net per commentare il futuro del giocatore. Il tecnico si è soffermato sulla possibilità che il centravanti possa rimanere in Italia ma che possa anche valutare altre richieste e possibilità.

«Futuro? È concentratissimo sull’obiettivo. Ci sono sempre richieste per i giocatori che segnano molti gol, ma questo per Joel ora non è importante. Quel che posso dire però è che giocare in Italia gli piace molto. Joel è il capocannoniere della Serie B, è un nazionale e un ottimo professionista. Ha esperienza e si sente pronto al grande passo, ma ora vuole ottenere la promozione con il Venezia. Giocatore sottovalutato? Non posso giudicare io se sia stato sottovalutato o meno. Però in linea di massima per un finlandese arrivare a grandi livelli è più difficile che non per un giocatore che arriva dalle grandi nazioni calcistiche».