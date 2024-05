Cosenza, il sindaco Caruso: “Ripartire da Viali e Tutino per guardare a traguardi più ambiziosi”

Il sindaco della città di Cosenza, Franz Caruso, ha parlato tramite i suoi canali social ufficiali complimentandosi con i Lupi per il finale di stagione con uno sguardo sul futuro, sottolineando l’ottima stagione dell’ex rosa Gennaro Tutino.

“Auguri al Cosenza Calcio per essere rimasto in SerieB e per il magnifico finale di campionato confermato anche a Como dove i rossoblù si sono fatti onore in una trasferta difficilissima. I sentimenti che mi pervadono sono un misto di soddisfazione e di rammarico. Di soddisfazione per il traguardo della salvezza, tagliato in anticipo rispetto agli ultimi anni, ma anche di rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Ora però è il caso di cominciare a programmare il futuro, auspicando che si possa ripartire da mister Viali e da Gennaro Tutino per costruire una squadra altamente competitiva che possa guardare con fiducia a traguardi più ambiziosi. Un discorso a parte merita Gennaro Tutino, nuovo idolo della tifoseria rossoblù. Un giocatore che con l’attaccamento alla maglia, ai colori sociali e alla stessa città di Cosenza, è entrato nel cuore di tutti. Non spetta a me, da sindaco, condizionare le scelte tecniche, ma, da tifoso rossoblù, auspico che si possa compiere ogni sforzo per far restare Tutino a Cosenza. Sono certo che la società e il presidente Guarascio siano d’accordo non solo con il mio punto di vista, ma anche con tutti i tifosi sui quali desidero spendere qualche parola in più. Adoperare l’aggettivo encomiabili potrebbe essere quasi riduttivo, non solo per l’incitamento sugli spalti del Marulla, ma soprattutto per l’incoraggiamento, mai venuto meno, anche nei momenti più difficili, nelle trasferte che i nostri supporters, sempre numerosissimi e provenienti da tutta la provincia, hanno affrontato anche in stadi molto lontani. Con una tifoseria così, nessun traguardo è precluso”.