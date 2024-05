Playoff, Sampdoria verso il Palermo. Legrottaglie carica i suoi: “Stretti nello stesso obiettivo” (FOTO)

Venerdì sera, al Renzo Barbera, andrà in scena il primo turno dei playoff di Serie B. Il Palermo di mister Mignani affronterà la Sampdoria in casa, grazie al sesto posto congelato dopo la vittoria nell’ultima giornata contro il Sudtirol al “Druso” per 0-1. I protagonisti stanno già entrando in clima partita, e in casa Samp, il direttore Legrottaglie, carica i suoi.

Sul proprio profilo Instagram, Legrottaglie, ha pubblicato un post con un messaggio diretto alla squadra: “A calcio si gioca con i piedi, con la testa e… con le braccia. Chi ha detto che non si possono usare (a parte il portiere)?Senza le braccia non ci si potrebbe stringere e fare di tutti uno solo, come è successo. Complimenti ai ragazzi, complimenti al Mister. Stretti nello stesso obiettivo”.