Serie A: Lazio aritmeticamente in Europa, netto 2-0 all’Empoli all’Olimpico. La classifica aggiornata

Termina il match tra Lazio ed Empoli, con i padroni di casa che conquistano i tre punti. Nei primi minuti di gioco, i biancocelesti provano subito ad indirizzare la gara: cross di Felipe Anderson da destra per Immobile, bravo Luperto a tuffarsi di testa e ad anticipare il bomber della Lazio. Il match però poi si riporta in uno stato di equilibrio totale, fino al 18′: Caputo davanti a Mandas sbaglia, ma sulla respinta il pallone gli carambola addosso e finisce in rete. Tutto fermo, fuorigioco netto della punta dell’Empoli. A questo punto la Lazio ci riprova ed al 24′ buon inserimento di Kamada che poi innesca Immobile: da posizione defilata calcia, ma un difensore chiude in angolo. Al 35′ errore di Guendouzi, Cancellieri serve Caputo in area. Da due passi tira, Mandas compie un miracolo e para in angolo. Occasione unica per l’Empoli. La Lazio sul finale del primo tempo però riesce a sbloccare il match da palla inattiva: angolo di Zaccagni, inserimento di Patric che con il piede spinge il pallone in rete. Lazio-Empoli 1-0 all’intervallo.

Nella ripresa, poche emozioni nei primi minuti. La rima azione arriva infatti solo al 57′, con l’Empoli che con Caputo che calcia dal limite, la mira dell’attaccante ospite è però sbagliata, palla in curva e sospiro di sollievo per la Lazio. Al 62′ punizione dal limite in favore dell’Empoli per un fallo di Felipe Anderson sul nuovo entrato Cambiaghi: della battuta si incarica Marin che prova il destro a giro calciando però alto. Successivamente tante sostituzioni, da una parte e dall’altra, ma poche pochissime chiare occasioni prima del raddoppio della Lazio. Al 88′ Pedro serve Vecino che buca Caprile e chiude il match. La Lazio supera l’Empoli 2-0.

CLASSIFICA

Inter 92*

Milan 74

Bologna 67*

Juventus 66

Atalanta 60**

Roma 60

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32*

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15

* una partita in più

** due partite in meno**