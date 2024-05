Tuttosport: “«Como, si va in A per starci a lungo». È previsto almeno un grande colpo di rilevanza internazionale”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Como promosso in A e sugli obiettivi della società.

Il Como ha raggiunto un traguardo importante con la promozione in Serie A, dimostrando un forte impegno e una pianificazione strategica accurata da parte della proprietà indonesiana. Dopo il salto dalla Serie D alla massima serie, la dirigenza ha chiarito che l’obiettivo è rimanere nella top league italiana a lungo termine, puntando su un progetto di crescita graduale e sostenibile.

La strategia di mercato del Como sembra focalizzata sul rafforzamento con giocatori funzionali piuttosto che sulle star di calibro mondiale. Questo approccio è stato sottolineato dall’acquisto di giocatori come Gabriel Strefezza e Patrick Cutrone, che hanno già dimostrato il loro valore e si sono impegnati a lungo termine con il club.

La presenza di Jamie Vardy in tribuna durante la partita di promozione ha scatenato speculazioni sui futuri colpi di mercato. Anche se l’attaccante ha espresso un certo interesse, la sua partecipazione effettiva nel progetto Como rimane incerta, soprattutto considerando le sue parole sul “invecchiamento” e la non definitiva chiusura alla possibilità di un trasferimento.

Per quanto riguarda la squadra attuale, ci sono giocatori che hanno già esperienza in Serie A, come il portiere Adrian Semper e il difensore Edoardo Goldaniga, che saranno fondamentali nella prossima stagione. Anche altri, come Alessandro Gabrielloni e il capitano Alessandro Bellemo, sono visti come pilastri del nucleo storico del club. Tuttavia, alcuni potrebbero essere in bilico, come il cipriota Nicholas Ioannou e Daniele Baselli, la cui inconsistenza potrebbe portare a decisioni di mercato.

Il ruolo di Cesc Fabregas, attualmente in procinto di ottenere le qualifiche necessarie per allenare in Serie A e coinvolto come socio minoritario, potrebbe essere cruciale. La sua esperienza e influenza potrebbero trasformarlo da giocatore a figura chiave nel back-office o persino a futuro allenatore, dato l’impegno dimostrato nel progetto Como.

Osian Roberts, arrivato con l’obiettivo di supervisionare l’approccio tecnico a tutti i livelli del club, rimane una figura importante, ma il suo futuro specifico sembra ancora da definire post-promozione.

In conclusione, mentre il Como celebra il suo successo e pianifica il futuro, i tifosi e gli osservatori si aspettano che la società faccia mosse significative nel mercato per consolidare la sua presenza in Serie A e forse fare un’impressione notevole nella sua stagione di ritorno.