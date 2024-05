Serie A: pari a reti bianche in Verona-Torino all’intervallo, a Genova è avanti il Sassuolo 0-1. I risultati parziali

Terminano i primi tempi dei match di Serie A tra Genoa e Sassuolo e Verona e Torino. Nella prima frazione di gioco a Verona il match rimane molto equilibrato. Solo al 24′ esce fuori la prima vera occasione da gol: cross di Lazovic, stacco aereo di Noslin per la conclusione centrale parata dall’estremo difensore granata. Successivamente tanto possesso e contrasti tra entrambe le formazioni, ma nessuna delle due riesce a sbloccare il match.

A Genova invece molte più occasioni e lampi di gioco. Al 6′ Aveva segnato Thorsby di testa, approfittando di un pasticcio della difesa del Sassuolo con Consigli e Matheus Henrique sfortunati protagonisti. Dopo oltre 3 minuti però, il Var ha segnalato un fallo di mano di Retegui prima che la palla entrasse e Mariani ha annullato la rete. Gioco ripreso al 10′. Al 30′ Laurienté punta in velocità la difesa del Genoa, entra in area, si accentra per calciare col destro e cade a terra. Mariani viene richiamato al Var e nota il fallo di De Winter sul francese. Rigore per gli ospiti poi trasformato da Pinamonti, con il mach che scivola all’intervallo sul punteggio di 0-1.