Serie A: due volte Calhanoglu, l’Inter supera il Torino per 2-0. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Inter e Torino. Dopo un primo tempo scarno di reti, il Torino perde un uomo. Tameze al 49′ si procura un rosso e lascia gli uomini di Juric ad affrontare i nerazzurri in inferiorità numerica per tutta la seconda frazione di gioco.

Il rosso a Tameze cambia inevitabilmente il match, con l’Inter che riesce con molta più facilità a creare occasioni da gol valide e concrete. A sbloccare la partita è stato Hakan Calhanoglu al 56′. Il centrocampista turco, sfrutta un bel recupero palla di Barella: con l’azione che prosegue spostandosi da destra verso sinistra, alla fine è Mkhitaryan a offrire il pallone da spedire in fondo al sacco. Sinistro potente e nulla da fare per Milinkovic-Savic. Di nuovo Calhanoglu, al 60′, raddoppia per i padroni di casa. Un intervento in area di Matteo Lovato ai danni di Marcus Thuram porta al fischio di Maria Sole Ferrieri Caputi, che ha subito indicato il dischetto. Dagli undici lo specialista turco spedisce ne “sette” alla destra di MIlinkovic-Savic, nulla da fare per il portiere serbo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 62

Roma 58

Lazio 55

Atalanta 54

Napoli 49

Fiorentina 47

Torino 46

Monza 44

Genoa 39

Lecce 36

Cagliari 32

Empoli 31

Verona 31

Frosinone 31

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15