AIA, rivoluzione targata Gravina: tutte le novità per gli arbitri

Come riportato dal Corriere dello Sport, la proposta del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è quella di trasformare in particolare le modalità di elezione del numero uno arbitrale. Non ci sarà più una scelta politica dei dirigenti di sezioni, ma un suffragio universale tra tutti gli associati maggiorenni.

L’idea, sarà discussa dal consiglio federale martedì prossimo con tutti i malumori del caso. Aspetto di grande impatto sarà l’estensione a due anni del mandato degli organi tecnici a partire dal 2025-26. Ad esempio, nel caso del designatore della CAN, un incarico attualmente annuale e costantemente sotto pressione fin dal primo giorno di lavoro, il nuovo Rocchi avrà un mandato di due stagioni anziché una, consentendo una programmazione a medio termine del lavoro.