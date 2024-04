Serie B, Sampdoria-Como 1-1: gli highlights del match (VIDEO)

Termina 1-1 il match di serie B tra Sampdoria e Como.

La partita al Ferraris tra Sampdoria e Como si è conclusa con un pareggio 1-1, un risultato che lascia entrambe le squadre con sentimenti contrastanti. La Sampdoria aveva momentaneamente trovato la gioia grazie a un gol di Borini, che aveva scatenato l’entusiasmo dei tifosi blucerchiati. Tuttavia, a meno di dieci minuti dalla fine, Patrick Cutrone ha trovato il gol del pareggio per il Como, in una maniera piuttosto rocambolesca e da distanza ravvicinata, gettando un’ombra sulle celebrazioni dei padroni di casa.

La partita è stata caratterizzata da numerosi capovolgimenti di fronte e molteplici occasioni da gol, riflettendo il desiderio di entrambe le squadre di lottare per obiettivi ambiziosi. Il Como, con una squadra ben strutturata e puntando in alto nella classifica, ha mostrato di voler tenere il passo con le prime della classe, mentre la Sampdoria ha dimostrato di non essere da meno, creando diverse occasioni per portarsi in vantaggio.

Il pareggio, sebbene possa lasciare un sapore amaro per come è arrivato, si rivela comunque un punto utile per la Sampdoria che consente ai blucerchiati di sorpassare il Pisa, collocandosi all’ottavo posto in classifica. Questo punto potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa ai playoff, un obiettivo chiaramente in vista per la squadra di Pirlo.

La prossima sfida per la Sampdoria sarà la trasferta a Lecco, un incontro che si preannuncia di fondamentale importanza. La squadra dovrà cercare di portare a casa i tre punti per mantenere vivo il sogno playoff e continuare a lottare per un posto nelle posizioni di vertice della classifica. Sarà essenziale per la Sampdoria non solo capitalizzare sulle occasioni create, ma anche gestire meglio i momenti critici del match per evitare di concedere gol nei minuti finali.

Ecco gli highlights del match: