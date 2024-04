Serie B, Cittadella-Feralpisalò 1-1: gli highlights del match (VIDEO)

Termina 1-1 il match di serie B tra Cittadella e Feralpisalò.

Il match tra il Cittadella e la Feralpisalò al Tombolato si è concluso con un pareggio al cardiopalma, che ha visto il Cittadella mancare ancora una volta l’occasione di consolidare una posizione nei playoff, pur garantendosi la permanenza in categoria per l’ottavo anno consecutivo.

Il primo tempo è trascorso sotto toni piuttosto bassi, con un calcio poco entusiasmante e un predominio di gioco fisico. Lorenzo Carissoni del Cittadella ha rappresentato una delle poche note positive, prima salvando un’azione pericolosa da parte di Compagnon e poi segnando con un tiro deviato che ha battuto Pilati. Nonostante il vantaggio, l’atmosfera di gioco è rimasta piuttosto soporifera, con rari momenti di eccitazione, come il palo colpito da Pittarello e un intervento decisivo del portiere Pizzignacco.

Nel secondo tempo, la Feralpisalò ha cercato di risvegliarsi con alcuni cambi, ma il Cittadella ha mantenuto il suo approccio cauto. I lombardi hanno mostrato maggiore vivacità, con Compagnon che ha sfruttato un errore di Giraudo, ma si è trovato di fronte a un Kastrati in forma. Il gioco si è animato ulteriormente con una serie di occasioni da gol, incluse alcune importanti parate da parte di Kastrati, ma alla fine è stato Pietrelli a cambiare il destino del match con un’azione personale e un tiro diagonale al 94′ che ha pareggiato i conti.

Questo pareggio ha lasciato il Cittadella con sentimenti misti, contenti per la salvezza, ma frustrati per aver mancato ancora una volta l’accesso ai playoff, un traguardo che sembra continuamente sfuggirgli di mano. La Feralpisalò, d’altra parte, può trarre qualche spiraglio di speranza da un punto guadagnato in extremis, mostrando carattere nel lottare fino all’ultimo secondo. Nel complesso, un match che ha riflettuto le difficoltà e le sfide della lunga stagione per entrambe le squadre.

Ecco gli highlights del match: