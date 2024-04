Serie B, Ternana-Ascoli 0-1: gli highlights del match (VIDEO)

Termina 0-1 il match di serie B tra Ternana e Ascoli.

L’Ascoli ha conseguito una vittoria fondamentale nella lotta per la salvezza in Serie B, superando la Ternana con un gol decisivo nei minuti finali del match. Il gol di Botteghin, entrato in campo dalla panchina, ha segnato la differenza in una partita che fino a quel momento era rimasta in equilibrio. La sua rete, arrivata di testa su un angolo, ha dato ai bianconeri tre punti preziosi, permettendo loro di raggiungere i rossoverdi in classifica, entrambe le squadre ora appaiate a 37 punti.

Questa vittoria potrebbe rappresentare un momento cruciale per l’Ascoli nel loro obiettivo di mantenere la categoria, rafforzando il morale della squadra proprio nelle fasi conclusive del campionato. Il prossimo incontro, che vedrà l’Ascoli ospitare il Cosenza allo stadio “Del Duca”, diventa un altro appuntamento chiave. Una vittoria in quella partita potrebbe ulteriormente migliorare la situazione della squadra nella tabella e avvicinarli alla salvezza matematica. Con la stagione che si avvicina al suo culmine, ogni punto diventa decisivo e l’Ascoli sembra determinato a lottare fino alla fine per assicurarsi un posto in Serie B anche per la prossima stagione.

Ecco gli highlights del match: