Europa League: illusione Roma, il Leverkusen rimonta e pareggia 2 a 2. Impresa Gasperini, Atalanta in finale

Si sono appena concluse le semifinali di ritorno Europa League. L’Atalanta scrive una pagina importantissima nella sua storia: per la prima volta giocherà una finale europea. Gli uomini di Gasperini hanno vinto per 3 a 0 contro il Marsiglia: decisive le reti di Lookman, Ruggeri e Toure. I bergamaschi affronteranno il Bayer Leverkusen che, dopo lo 0-2 dell’andata, non riesce a chiudere la pratica per via di tre interventi miracolosi di Svilar, preceduti dal palo di Palacios. Nei minuti finali del primo tempo Paredes realizza il calcio di rigore procurato da Azmoun e si ripete, nuovamente dal dischetto, nella ripresa. Proprio nel miglior momento dei giallorossi, i campioni di Germania sfruttano l’uscita a vuoto di Svilar, ostacolato da Smalling, e vanno sull’1-2 con l’autogol di Mancini, e al 97′ evitano la prima sconfitta stagionale con Stanisic. Il 2 a 2 premia dunque gli uomini di Xavi Alonso che, il 22 maggio, si giocheranno il trofeo a Dublino contro l’Atalanta.

