Mondo del calcio in ansia: calciatore finisce in coma dopo un incidente domestico

Il mondo del calcio è in apprensione per le condizioni di Félix Martí Garreta, giovane calciatore del Real Betis in prestito all’Amorebieta, attualmente in coma farmacologico in seguito a un incidente domestico. Il ventenne ha subito un trauma cranico dopo una caduta in casa e si trova ora nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata.

Félix Garreta è stato vittima di una caduta nella sua casa a Barcellona, evento che ha portato rapidamente a un peggioramento delle sue condizioni. È stato indotto in coma farmacologico per facilitare la gestione del trauma cranico. Le sue condizioni sono attualmente stabili, ma la prognosi rimane riservata.

La Società Sportiva Amorebieta ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“La Società Sportiva Amorebieta comunica che il calciatore Félix Martí Garreta ha recentemente subito un trauma cranico a seguito di una caduta in ambiente domestico. Il calciatore in prestito dal Real Betis è ricoverato in ospedale, con prognosi riservata e in attesa di progressione. La SDA resta in costante contatto con la famiglia del calciatore e con la sua società d’origine.”