Palermo-Reggiana 1-2. La fotogallery

La vittoria sembra ormai una parola sconosciuta al Palermo. Anche con la Reggiana i rosanero non trovano i tre punti, anzi perdono addirittura la partita (1-2) dopo essere passati in vantaggio. Il solito Palermo deludente, povero di idee e molto fragile nelle difficoltà. Una squadra scollata, che fatica ad andare in un’unica direzione e che vacilla al minimo pericolo. Nonostante i tre pareggi consecutivi, anche con Mignani il copione non sembra essere cambiato. Il Barbera non è più quel fortino di un tempo, anzi, sembra ormai difficile da gestire per alcuni calciatori.

