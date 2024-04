Dionigi: «Dopo il cambio ci si aspettava di più dal Palermo»

Intervistato da “TMW” l’allenatore Davide Dionigi ha parlato in merito a tanti temi, tra questi la B e il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il Bari? La situazione è diventata quasi drammatica. La sconfitta di ieri dopo la vittoria dell’Ascoli a livello morale è una mazzata. Anche se nelle tre partite se non molla può sperare di giocarsi un playout. Ma ora diventa difficile. Palermo sconfitto? Dopo il cambio ci si aspettava qualcosa in più. Nelle precedenti partite il Palermo aveva dato l’idea di subire poco ma qualche vittoria per preparare al meglio i playoff ci vuole e bisognerebbe accendere l’ambiente. Il Venezia è una squadra forte ma il Como ha qualcosa in più. Nelle ultime partite può succedere di tutto».

«Lotta salvezza in A? Vedo in grossa difficoltà l’Udinese e sarebbe qualcosa di clamoroso. Uno choc inaspettato, l’Udinese è forte e retrocedere con questa rosa sarebbe drammatico. Chi può spuntarla? L’Empoli. Ha qualcosa in meno come organico. Ma ha un allenatore abituato a lottare per questi traguardi. E Nicola è un maestro».