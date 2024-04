Corriere dello Sport: “Confusione Mignani. Il Palermo rischia anche i playoff”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla sconfitta rimediata dal Palermo che ora rischia di perdere persino i playoff.

Il Palermo sta vivendo un periodo molto difficile, come dimostra la descrizione del recente incontro contro la Reggiana. Dopo un avvio promettente, il club ha subito una rimonta nonostante i gol di Lucioni e Brunori. Questi problemi non sono nuovi, sembrano essere gli stessi riscontrati anche sotto la guida dell’allenatore precedente, Corini. I problemi di gioco, la fragilità difensiva e la gestione della palla sono aspetti che il nuovo allenatore, Mignani, deve affrontare urgentemente.

La squadra sembra aver perso la capacità di gestire il vantaggio e di reagire alle difficoltà, come mostrato nell’ultimo match dove, nonostante un inizio positivo, ha ceduto al ritorno della Reggiana. L’approccio tattico di Mignani, che ha tentato di ribaltare la situazione inserendo più attaccanti e modificando il modulo, non ha portato i frutti sperati e ha solamente aumentato la confusione, evidenziando una mancanza di chiarezza nel piano di gioco.

Per il Palermo, la lotta per un posto nei play-off si fa sempre più ardua, e i risultati recenti non fanno altro che aumentare la pressione. La squadra dovrà trovare rapidamente una soluzione ai suoi problemi per evitare un ulteriore scivolamento in classifica e garantirsi una chance nei play-off. L’importanza di ogni partita rimanente è massima, e ogni punto sarà cruciale per il finale di stagione.