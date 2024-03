Il Napoli vende Osimhen e ‘deruba’ il Milan: per i rossoneri è peggio di un incubo | Attacco da rifare

Il Napoli soffia il campione al Milan. I partenopei vendono Osimhen e chiudono un colpo da maestri in attacco.

Con Osimhen ormai in partenza, il Napoli prova a pensare al futuro. De Laurentiis è pronto a compiere una mossa audace nel mercato estivo, con la prospettiva di cedere il suo attaccante. Anche le recenti prestazioni del giocatore hanno deluso i tifosi, culminate con il rigore sbagliato contro Juventus; una gara – quella vinta dal Napoli per 2-1 contro i bianconeri – giocata sotto tono da parte del nigeriano, che pare ormai con la testa molto lontano dalla Serie A.

Le parole rilasciate da Osimhen alla CBS, in cui ha praticamente ammesso il desiderio di lasciare il club, hanno sollevato grandi interrogativi sul suo futuro. Tuttavia, questa possibile cessione potrebbe aprire nuove opportunità per il club partenopeo.

Con una importante somma di denaro – la clausola per la cessione è di 130 milioni di euro – il Napoli potrebbe puntare ai pezzi pregiati della Serie A. Uno su tutti, che sembrava già destinato al Milan, ma che ora è finito nel mirino degli azzurri. A giugno si prospetta una vera asta, e un duello Napoli-Milan sul mercato.

Napoli, via Osimhen è caccia a due big della Serie A

Qualora il Napoli dovesse arrivare a cedere Osimhen dunque, si ritroverebbe con una importantissima somma di denaro da spendere sul mercato in entrata. In queste ore sta prendendo forza la pista Gudmundsson, molto apprezzato dalla dirigenza partenopea, il quale costo del cartellino inoltre non dovrebbe superare i 30 milioni.

Ma c’è un giocatore su tutti, pronto a non far rimpiangere il nigeriano. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, attualmente in forza al Bologna, dove sta vivendo una stagione meravigliosa. L’attaccante olandese ha attirato l’attenzione delle principali squadre di Serie A grazie al suo talento e nonostante il Milan sembrasse essere in vantaggio, il Napoli ha un asso nella manica: i fondi derivanti dalla possibile cessione di Osimhen.

Zirkzee tra Milan e Napoli: mercato estivo promette scintille

Sarà una sessione estiva scintillante. Sì, perché il futuro di Zirkzee è ancora tutto da scrivere ma l’olandese piace a tanti top club. Sicuramente difficile la sua permanenza a Bologna, il giovane attaccante potrebbe accasarsi ancora al Bayern Monaco, che ha un diritto di ricompra fissato a 40 milioni, ma anche una percentuale del 40% sulla futura vendita.

Da una parte dunque il Bayern Monaco, pronto a reinvestire sul 22enne, dall’altra parte i club di Serie A, con il Milan in cerca di un vice Giroud in pole e il Napoli, alla ricerca di un vice Osimhen. La sensazione è che l’ultima parola l’avranno proprio i bavaresi, e che poi spetterà all’attaccante decidere dove approdare la prossima stagione.