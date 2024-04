Mignani presenta Spezia-Palermo: «Fischi legittimi, faremo di tutto per invertire la rotta»

Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia.

Ecco alcune sue parole:

«Fischi? Abbiamo dei ragazzi che hanno esperienza e se ci sono stati fischi sono legittimi. A fine partita ho parlato di amore e si manifesta anche in questo modo. L’unica cosa che prometto è che ogni ragazzo dovrà metterci l’impegno ma il calcio non è solo matematica. Si vivono momenti di alti e bassi come nella vita. Basta poco per girare ed invertire. Faremo di tutto per invertire la rotta e dobbiamo migliorare tutto ciò di cui parlavo prima. Gol nella ripresa che mancano e rimonta Brescia e Sampdoria? Dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo tre partite per fare punti e non mi interessano le altre. Credo che nella partita con la Reggiana non sto a dire se il Palermo meritasse il gol ma abbiamo avuto le occasioni per farlo. Non ho visto una squadra che si sia ritirata e spero che con lo Spezia ci siano le occasioni per far gol».