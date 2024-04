Mignani presenta Spezia-Palermo: «Fragilità mentale si supera con una vittoria, bisogna avere fame»

Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia.

Ecco alcune sue parole:

«Coulibaly? Ha avuto un risentimento e quindi non sarà disponibile. Metterò in campo quelli che in questo momento stanno meglio fisicamente per contrapporsi alla fisicità dello Spezia. Reggiana? Anche noi abbiamo tenuto il pallino del gioco. Fragilità mentale? Si supera con una vittoria. Credo che la squadra sia andata in difficoltà nei primi minuti e negli ultimi dieci e gli ho tolto le certezze. Lavorare sulla testa è la cosa più difficile. In questo momento ci sono grandi aspettative e quindi devo essere io per primo di reggerle. Dobbiamo dare il meglio di ognuno di noi. Cattiveria agonistica? Ci vuole cattiveria agonistica che penso si chiami fame, spesso ci diciamo che le partite le vincono le squadre e bisogna alzare l’asticella. Ci vuole tutto e se in questo momento le cose non vanno bene vuol dire che qualcosa ci manca e serve riprendere una strada che ci dia fiducia».