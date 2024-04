Mignani presenta Spezia-Palermo: «Bisogna fare una grande partita»

Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia.

Ecco alcune sue parole:

«La medicina migliore sarebbe stata una vittoria contro la Reggiana ma voglio continuare a costruire. Bisogna fare una grande partita contro lo Spezia. Lo Spezia lo scorso anno era in A con calciatori forti. Sta bene, è pericolosa offensivamente, hanno un buon palleggio ed è simile alla Sampdoria. Sarà una gara difficile, conosco l’allenatore e mi preoccupa ma dobbiamo controbattere questa forza.

Situazioni che si ripetono? Evidentemente ci sarà una motivazione. Dobbiamo essere più attenti a non concedere queste situazioni. Nel calcio può succedere che prendi gol ma dobbiamo farne uno in più degli avversari».