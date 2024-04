Mignani presenta Spezia-Palermo: «Rassegnazione al sesto posto? Se dovessi accorgermi che qualcuno si sta rilassando lo manderei via»

Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia.

Ecco alcune sue parole:

«Rassegnazione al sesto posto? Non voglio pensare a questo. Ragiono pensando di venire qui per consolidare la 6^ posizione ma sono venuto perché credo che questa squadra possa fare qualcosa di importante. Se dovessi accorgermi che qualcuno si stia rilassando lo manderei via da questo centro sportivo. Quando le cose non vanno si parla tanto e secondo me c’è poco da parlare ma bisogna alzare la voglia e correre. Sono il primo responsabile però non vorrei che passasse, questa situazione di disfattismo. È vero che abbiamo perso ma continuo a vedere una crescita».