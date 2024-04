Mignani presenta Spezia-Palermo: «Un cambio modulo non elimina i problemi, c’è bisogno di creare una mentalità»

Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia.

Ecco alcune sue parole:

«Credo che un cambio di modulo possa mettere nelle condizioni i giocatori di essere a loro agio per dare un contributo alla squadra. Ho cercato subito di capire le soluzioni che potevamo avere e continuo a pensare che la squadra abbia avuto una crescita poi fermata dalla sconfitta. La squadra per me ha subito poco e ha creato. Secondo me l’errore di un tecnico sarebbe farsi condizionare dai risultati. Non si può pensare che un cambio di modulo possa eliminare i problemi, c’è bisogno di creare una mentalità. Serve lavorare con fame e intensità per riprenderci qualcosa che in questo momento non abbiamo».