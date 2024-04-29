Spezia-Palermo, arbitra Pezzuto. Le designazioni della 36^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2024

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 36^ giornata del campionato di serie B.

CREMONESE – PISA h. 12.30

VOLPI

ZINGARELLI – LAUDATO

IV: CERBASI

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABISSO

ASCOLI – COSENZA h. 15.00

PICCININI

YOSHIKAWA – RICCIARDI

IV: RENZI

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI

CATANZARO – VENEZIA h. 15.00

AYROLDI

BACCINI – BARONE

IV: VOGLIACCO

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

COMO – CITTADELLA h. 15.00

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COSSO

MASTRODONATO – BITONTI

IV: VINGO

VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR: FERRIERI CAPUTI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

SPEZIA – PALERMO h. 15.00

PEZZUTO

RASPOLLINI – MINIUTTI

IV: LOVISON

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

SUDTIROL – TERNANA h. 15.00

MONALDI

ROSSI C. – DI GIOIA

IV: DJURDJEVIC

VAR: MIELE

AVAR: PAGANESSI

BARI – PARMA h. 18.00

RAPUANO

LO CICERO – SCARPA M.

IV: DI CICCO

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

FERALPISALO’ – BRESCIA h. 18.00

MINELLI

LOMBARDO – LUCIANI

IV: BOZZETTO

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

LECCO – SAMPDORIA h. 18.00

TREMOLADA

GALETTO – CORTESE

IV: COLANINNO

VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

REGGIANA – MODENA h. 18.00

BARONI

LIBERTI – BELSANTI

IV: BURLANDO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PAGNOTTA

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