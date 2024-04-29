Spezia-Palermo, arbitra Pezzuto. Le designazioni della 36^ giornata di serie B
Sono state rese note le designazioni arbitrali della 36^ giornata del campionato di serie B.
CREMONESE – PISA h. 12.30
VOLPI
ZINGARELLI – LAUDATO
IV: CERBASI
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
ASCOLI – COSENZA h. 15.00
PICCININI
YOSHIKAWA – RICCIARDI
IV: RENZI
VAR: NASCA
AVAR: CHIFFI
CATANZARO – VENEZIA h. 15.00
AYROLDI
BACCINI – BARONE
IV: VOGLIACCO
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
COMO – CITTADELLA h. 15.00
PUBBLICITÀ
COSSO
MASTRODONATO – BITONTI
IV: VINGO
VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: FERRIERI CAPUTI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
SPEZIA – PALERMO h. 15.00
PEZZUTO
RASPOLLINI – MINIUTTI
IV: LOVISON
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
SUDTIROL – TERNANA h. 15.00
MONALDI
ROSSI C. – DI GIOIA
IV: DJURDJEVIC
VAR: MIELE
AVAR: PAGANESSI
BARI – PARMA h. 18.00
RAPUANO
LO CICERO – SCARPA M.
IV: DI CICCO
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
FERALPISALO’ – BRESCIA h. 18.00
MINELLI
LOMBARDO – LUCIANI
IV: BOZZETTO
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
LECCO – SAMPDORIA h. 18.00
TREMOLADA
GALETTO – CORTESE
IV: COLANINNO
VAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
REGGIANA – MODENA h. 18.00
BARONI
LIBERTI – BELSANTI
IV: BURLANDO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAGNOTTA