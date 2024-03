Xabi Alonso libera Conte: ‘Ecco con chi firma’ | C’è l’accordo in Serie A

Xabi Alonso occuperà la panchina destinata ad Antonio Conte, e lo libera per la Serie A: firma a giugno.

Non è ancora arrivata la primavera, eppure è già iniziato il famoso valzer delle panchine. Dinamiche estive, che però si portano avanti e precedono anche l’apertura della finestra di mercato. A giugno sarà rivoluzione tecnica per tanti club, dalla Serie A all’estero, e tra i protagonisti più importanti troviamo sia Xabi Alonso che Antonio Conte. Entrambi sono destinati a sedere su una panchina di un top club, con il primo autore di una cavalcata leggendaria con il suo Bayer Leverkusen e il secondo che non vede l’ora di rimettersi in gioco dopo un lungo momento di pausa.

Le strade dei due tecnici inoltre potrebbero incontrarsi, nel gioco delle parti e nelle trattative. Una su tutte, quella con il Bayern Monaco, intenzionato ad ingaggiare un nuovo allenatore e a disfarsi di Tuchel – che ha già comunicato ufficialmente la volontà di lasciare il club a fine stagione.

In questo senso, il Bayern avendo scelto, può liberare per la Serie A uno dei contendenti. La società bavarese infatti starebbe tentando il tutto per tutto per mettere le mani sullo spagnolo. In questo momento il club ha superato anche le concorrenti della Premier League.

Il Bayern sceglie Xabi Alonso: Conte può andare in Serie A

Tuchel in partenza, il Bayern Monaco cerca allenatore. I bavaresi erano molto interessati ad ingaggiare Antonio Conte, ma nelle ultime ore pare sia Xabi Alonso – ex calciatore proprio a Monaco – il preferito della dirigenza. Come riporta Sportmediaset infatti, nelle ultime ore infatti lo spagnolo sarebbe finito in cima alla lista del Bayern, ma c’è una clausola da 23 milioni di euro da pagare.

I bavaresi sarebbero disposti a effettuare l’investimento, e a puntare tutto su Xabi superando la forte concorrenza del Liverpool che a fine stagione perderà invece Klopp. In questo modo l’assist per le italiane è servito, visto che Antonio Conte rimarrebbe libero dalle pressioni della Bundesliga. Il Milan guarda con interesse, insieme alla Juventus.

Milan, da Pioli a Conte: c’è anche la Juventus

Sarà passaggio di testimone tra Pioli e Antonio Conte, ancora una volta, come accaduto alla sponda nerazzurra di Milano? La volontà dei rossoneri di prendere l’ex Tottenham per tornare a vincere subito c’è, e adesso anche il Bayern Monaco che punterà verosimilmente tutto su Xabi Alonso ha lasciato campo libero al Milan. Su Conte c’è anche la Juventus, che a fine stagione potrebbe rescindere il contratto di Allegri – legato al bianconeri fino al 2025 -.

Anche Pioli è in scadenza il prossimo anno, e per rimanere sulla panchina del diavolo, dovrà raggiungere la finale di Europa League e portare a casa il secondo posto. Conte rimane il preferito di Ibra, ma i rossoneri dovranno pregare un ingaggio molto oneroso: il tecnico salentino infatti potrebbe richiedere una cifra vicina ai 10 milioni di euro a stagione.