Il Secolo XIX: “D’Angelo chiama a raccolta il tifo in vista del Palermo: «Picco pieno per fare l’impresa»”

La chiamata arriva ora dagli stessi protagonisti e giocatori. Spezia-Palermo per avere dalla propria parte il pubblico di casa e provare nell’impresa; solo un successo, metterebbe gli aquilotti nella condizione di sperare di guidare ancora il proprio futuro, altrimenti non resterebbero che i risultati che arrivano dagli altri campi, un tiro di dadi davvero complesso.

Classifica avulsa sempre favorevole, non differenza reti e gol segnati. Arrivare a pari punti con Bari ed Ascoli conviene sempre, non con la Ternana, pur avendo fatto due pareggi. «Spero di vedere un Picco pieno e di riuscire a vincere contro il Palermo – ha confessato Petko Hristov a fine gara del Rigamonti- A noi servono punti per poterci salvare. Dobbiamo affrontare il match con la giusta concentrazione. La spinta del Picco sarà per noi fondamentale per provare a vincere contro una squadra forte che lotta per la promozione».

Poco prima di lui era toccato al mister Luca D’Angelo, che sta cominciando anche un po’ a sezionare il suo lavoro rispetto a ci che ha trovato a novembre, anche se è la somma dei due periodi che fa il finale, purtroppo per i Platek e Macia: «La squadra sta provando con tutte le proprie forze a raggiungere l’obiettivo, sicuramente ci sono dei limiti, ma anche a Brescia a 30” dal termine ha colpito una traversa da due passi. Pertanto sarà fondamentale la gara di mercoledì, nel nostro stadio e con il supporto del nostro pubblico».