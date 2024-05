Lanna: «La Samp ha tutti i mezzi per fare bene a Palermo, obbligata a vincere»

L’ex presidente della Sampdoria, Marco Lanna, premiato dal Sampdoria club Dipendenti Carige come 29° personaggio blucerchiato dell’anno, ha rilasciato le seguenti parole:

«L’ultimo anno in serie B abbiamo rischiato tanto ma abbiamo portato il risultato a casa. Ho avuto la fortuna di nascere blucerchiato e giocarci per tanti anni, la fase da presidente mi sentivo di doverla fare. I playoff sono un terno al lotto, la Samp ha tutti i mezzi per fare bene. Il fatto di giocare con un solo risultato da giocatore non dispiaceva, ti obbliga a vincere. Se la giocherà per vincere, in partite così in qualche maniera dei portare a casa il risultato. Sono partite che vanno giocate con esperienza. Punto tutto su Borini».