Sampdoria verso il Palermo: Benedetti e Darboe si allenano in gruppo. Il report

Continua la preparazione della Sampdoria in vista della gara playoff di serie B contro il Palermo.

Seduta pomeridiana per la squadra di Pirlo andata in scena sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco e incentrata su esercitazioni tattiche in vista della sfida con i rosanero, alla quale hanno partecipato anche Leonardo Benedetti e Ebrima Darboe. Percorso di recupero personalizzato per Nicola Murru, cure per Estanislau Pedrola. Domani, mercoledì, allenamento mattutino.