Gazzetta di Reggio: “A Palermo vittoria dal sapore di salvezza. I tifosi: «Neanche Freud capirebbe la Reggiana»”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” si sofferma sulla vittoria della Reggiana a Palermo e riporta il pensiero di alcuni tifosi granata.

Si dice così: il giorno dopo è sempre più bello. Figuriamoci dopo una vittoria dal sapore di salvezza, a Palermo, e per giunta con qualche ora da spendere an- cora in Sicilia prima dei rientro, doveroso, in vista del derby col Modena. «Sono stato male tutta la partita, questa squadra è matta» ci dice il tifoso granata Marco, intercettato tra le vie di Palermo, a cui segue la moglie Chiara che ci spiega come «dopo Venezia pensavo che le mattane della Reggiana fossero finite, invece ci hanno stupito ancora. Vorrei che mi stupissero an- che mercoledì nel derby…».

Vien da sè, il copyright interista è scaduto e adesso tutti la chiamano “la pazza Regia”, quella che delude le aspettative in casa contro squadre meno attrezzate, ma che per la terza volta in stagione rimonta uno svantaggio in trasferta, andando addirittura a vincere in un paio di occasioni, senza contare gli insospettabili blitz esterni di Catanzaro e Bari. «Più di cinquant’anni a guardare calcio, credevo di averci capito qualcosina. Poi è arrivata la Reggiana di Nesta», scrive Stefano Rustichelli sulla pagina Facebook ufficiale del club granata. «Squadra ed mat – aggiunge in dialetto su Facebook il tifoso Antonio Mele – Grazie ragazzi, ma il mio cuore non vi ringrazia tanto». «Nemmeno Sigmund Freud capirebbe il campionato della Reggiana» afferma Mauro Pigozzi.