Gazzetta di Reggio: “Amadei elogia la sua Reggiana dopo la vittoria a Palermo: «Tre punti in un palcoscenico così importante»”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” si sofferma sulla vittoria della Reggiana contro il Palermo riportando le parole del patron Amadei.

Tifosi, calma e gesso: noi ci salviamo. Sono un ragioniere e guardo i numeri; con tre punti siamo a posto». Detto, fatto.

Ci eravamo lasciati con una nota di ottimismo da parte del patron Romano Amadei dopo la sconfitta di Lecco.

«Ve l’avevo detto – rimarca con soddisfazione il presidente onorario della Reggiana – ho qualche anno di esperienza alle spalle. Non parlo della carta d’identità ma dei tanti anni vissuti nel calcio e so come va il mondo».

Romano Amadei è soddisfatto della vittoria a Palermo anche se, come sua abitudine tende a non deprimersi nei momenti difficili e a non esaltarsi nei momenti di gloria. «Siamo stati bravi a reagire – rimarca — anche se è stata una sofferenza, perché andare al riposo in svantaggio di un gol non me l’aspettavo, per come la squadra aveva iniziato la partita. La squadra è stata brava nel reagire e nel ribaltare il risultato. Ma del resto è inutile che ve lo racconto perché l’avete visto tutti, Siamo stati bravi».

Il patron ha apprezzato soprattutto la reazione e il coraggio della Reggiana.

«L’allenatore Nesta ha dato serenità alla squadra e la giusta carica agonistica. Una vittoria inaspettata? Noi siamo capaci di tutto, del resto la stessa impresa l’avevamo fatta poche settimane fa a Venezia».

Un successo che cancella le paure e le angosce che hanno accompagnato la squadra a Palermo. «Ripeto: sono un ragioniere e guardo i numeri. Ci servivano tre punti e così è stato, anche perché le dirette concorrenti ci aiutano. Ma questo non importa, siamo stati bravi noi a presentarci in un palcoscenico così importante con la giusta personalità e grinta».

Da buon ragioniere, però, avverte: «Non abbiamo ancora la matematica certezza di mantenere la categoria, per cui sarà bene fare un altro paio di punti in queste ultime tre partite. Non si sa mai…».