Colpaccio Milan, il Bayern molla la presa | Attaccante ‘regalato’ e rossoneri in festa

Assist del Bayern Monaco al Milan. I tedeschi mollano l’attaccante e lo regalano al Milan: i tifosi ringraziano.

Il Bayern lo scarica, il Milan ringrazia. Si infiamma la pista che porta all’attaccante in queste ore, con i rossoneri intenzionati a rivoluzionare il reparto durante la prossima sessione di mercato. Il Milan infatti, che aspetta notizie sul fronte Giroud, deve pensare a ingaggiare per la prossima stagione un nuovo attaccante. Mettere a segno un grande colpo sarà infatti l’obiettivo principale della campagna acquisti 2024/25.

Il profilo che sta cercando il diavolo è un attaccante giovane, di grande prospettiva ma che leghi il gioco, capace di fornire assist e di crescere con la maglia rossonera. Da anni ormai il Milan punta infatti su Olivier Giroud, campione di straordinaria esperienza entrato nel cuore di tutti i tifosi, ma il francese ex campione del mondo all’età di 38 anni dovrà essere sostituito per dare spazio a una punta di prospettiva.

In questo senso i rossoneri si stanno muovendo sia all’estero che in Serie A, visionando diversi profili. In queste ore sul tema è intervenuto un dirigente membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, parlando di un attaccante che interessa tantissimo ai rossoneri. Parole che aprono uno spiraglio all’ingaggio del calciatore voluto dal diavolo.

Milan, assist di Rumenigge: “Al momento non ci pensiamo”

Svia, rimanda, Rumenigge sulla domanda. Recentemente intervenuto – prima della gara casalinga di Champions League contro la Lazio vinta per 3-0 dai baveresi – al podcast Tomorrow Business & Style ha parlato anche della situazione Zirkzee. Il dirigente del Bayern ha fatto il punto anche sul mercato, non prima di aver fatto – forse anche per scaramanzia – i complimenti al Bayer Leverkusen per la lotta al titolo.

Sulla questione Zirzkee, Rumenigge ha risposto: “Al momento non ci pensiamo, dipende dal direttore sportivo Max Eberl, non voglio prendere il suo posto nelle trattative. Ce ne occuperemo in estate“. Nessun attestato di stima, nessun indizio su una volontà di effettuare il riscatto, dunque. Il Milan rimane alla finestra, pronto a trattare in estate.

Milan, l’ultimo ostacolo per Zirkzee

La freddezza del Bayern Monaco per la recompra di Zirkzee fa ben sperare il Milan. Le parole di Rumenigge non fanno certo pensare a un interessamento da parte dei bavaresi, che però da qui fino al termine della stagione potrebbero cambiare idea. L’olandese 22enne infatti fa gola a tanti club in giro per l’Europa, ma la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere in Serie A.

L’ultimo ostacolo per i rossoneri, per portare il calciatore a Milano, potrebbe essere dunque quel diritto di recompra da 40 milioni, ma anche qualora il Bayern decidesse di esercitarlo sul Bologna, il diavolo potrebbe sempre sedersi a trattare con i tedeschi, e offrire al giocatore un ruolo da protagonista con la maglia rossonera, cosa che difficilmente potrà garantire la squadra di Monaco.