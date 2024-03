Juve, Thiago Motta già scartato: “Non ha la bacchetta magica” | I bianconeri scelgono un veterano

La Juventus scarta Thiago Motta. Per Giuntoli la priorità è il mercato: squadra affidata al veterano bianconero.

La Juventus sta vivendo il suo momento più difficile dall’inizio della stagione. Con 5 punti nelle ultime 6 gare di campionato i bianconeri hanno lasciato campo aperto all’Inter, detto addio allo scudetto e messo di nuovo in bilico la qualificazione in Champions League. I tifosi, in queste ore, stanno chiamando a gran voce un cambiamento, e sul banco degli imputati è finito ancora una volta Massimiliano Allegri.

In molti hanno dato in partenza il tecnico livornese, che avrebbe ancora un altro anno di contratto. Se le voci di un esonero si fanno più insistenti, la dirigenza al momento pare voglia puntare ancora su Max, per portare la Juventus in Champions League. In estate verranno fatti ulteriori ragionamenti, anche sui possibili candidati a sedere sulla panchina.

Thiago Motta, nome molto caldo in questo momento, non sembra convincere del tutto. Per dare una scossa alla Vecchia Signora infatti servirebbe ben altro che un cambio in panchina.

Juve, le priorità di Giuntoli per ripartire

La sensazione è che il solo cambio di allenatore non basterebbe a risollevare le sorti di un gruppo in grande difficoltà. Se Giuntoli infatti mantiene un buon rapporto con l’attuale Tecnico, Thiago Motta e le sue idee di gioco – che hanno portato in alto il Bologna – sarebbe un cambio azzardato.

Non credo che Thiago Motta abbia la bacchetta magica. Serve gente da Juve in campo e anche in ambito dirigenziale. — Fabio Tortorelli (@FabioTortorell1) March 4, 2024

Gli utenti su Twitter, tifosi della Juventus e appassionati, hanno infatti ancora qualche dubbio sul subentro dell’ex Inter. “Non ha la bacchetta magica” scrive un tifoso. L’ipotesi di Thiago Motta non sembra infiammare la piazza, nonostante i contatti siano continui. Il preferito di dirigenza e tifosi però, rimane un altro.

Juventus, gli scenari per il post Allegri

Garanzia di successo, soprattutto nei momenti bui. Antonio Conte, secondo quanto si apprende, rimane il preferito della società. Un suo ritorno è però al momento difficile, considerando anche l’agguerrita concorrenza. L’ex Tottenham infatti ha estimatori in tutta Europa, e vorrebbe ripartire immediatamente per vincere in campionato ma anche in Europa. Il Bayern Monaco lo tallona, e gli offrirebbe garanzie di un mercato stellare e di competizione su tutti i fronti.

In Italia c’è poi il Milan – il Napoli avrebbe già contattato Conte ricevendo un “no” come risposta – che stuzzicherebbe l’allenatore Salentino. Per il post Allegri dunque tutto rimane ancora in bilico. La società non si muoverà senza la certezza di andare a migliorare la situazione attuale, visto il contratto oneroso che lega i bianconeri al tecnico ex Milan e Cagliari.