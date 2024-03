Milan, cessione imminente | Furlani lo ha salutato in spogliatoio: 80 milioni sul piatto

Furlani ha salutato e ringraziato il giocatore negli spogliatoi. Per lui un’offerta da 80 milioni: Milan costretto ad accettare.

Il Milan continua nella sua striscia positiva di risultati e punta all’Europa League. Sarà un finale di stagione molto intenso quello dei rossoneri, che dovranno provare a blindare la qualificazione in Champions League e ad arrivare fino in fondo in Europa, per alzare un trofeo che è ancora assente dalla straordinaria bacheca della sede rossonera: l’Europa League. Poi inizierà la programmazione della nuova stagione, con un mercato che seguirà la scia di quello del 2023.

Il diavolo infatti investirà a giugno i ricavi dalla qualificazione in Champions, in caso di arrivo tra le prime 4, e quelli dell’Europa League, e vuole blindare i suoi big, puntellando la squadra per tornare competitivi per lo scudetto. Uno su tutti, tra i leader della squadra, è finito nel mirino delle big europee.

Furlani in queste ore lo ha salutato negli spogliatoi, davanti a tutti i compagni. I tifosi sperano rimanga, per non affrontare un’altra separazione dolorosa come quella dell’estate 2023, quando fu Tonali a lasciare Milano alla volta dell’Inghilterra. Ma stavolta è il Bayern Monaco a insidiare i campioni rossoneri.

Milan, Furlani saluta Theo: “Voglio ringraziare tutti”

Nelle scorse ore Sky Sport Deutschland ha riportato del forte interessamento del Bayern Monaco per Theo Hernandez. E’ ormai noto infatti che il Real Madrid punterà ad acquistare Alphonso Davis, che ha già la testa in Spagna. I bavaresi dunque puntano a sostituirlo con Theo Hernandez, e sarebbe pronta secondo i media tedeschi un’offerta tra i 70 e gli 80 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il Francese. In alternativa, scrive ancora Sky, il Bayern andrà su Miquel Gutierrez.

Theo nelle scorse ore è stato premiato in spogliatoio da Giorgio Furlani. Raggiunto sia il terzino che Maignan, il dirigente ha premiato Hernandez per le 200 presenze con il Milan (100 quelle del portiere). Un’occasione per Theo di confermare la sua volontà di rimanere in Italia: “Sono felice, voglio ringraziare tutti e spero di fare ancora tante presenze, forza Milan“. L’offerta del Bayern però ha spaventato i tifosi.

Milan, l’offerta del Bayern Monaco spaventa i tifosi

Theo Hernandez ha più volte giurato amore eterno a Milan. Lo ha fatto anche nelle scorse ore, quando nel ricevere il premio per le 200 partite negli spogliatoi direttamente da Giorgio Furlani, ha detto di volerne fare ancora molte altre e di volere vincere al Milan, per fare la storia. I tifosi dunque si godono il loro capitano, anche se le offerte del Bayern Monaco potrebbero seriamente mettere in difficoltà i rossoneri.

Lo scorso anno non bastò certo l’amore per la maglia di Tonali alla dirigenza per rifiutare gli 80 milioni del Newcastle. Il Milan dovette dire addio al suo leader, e i tifosi vogliono esorcizzare un altro dolorosissimo addio.