Consiglio Direttivo LND, riforma dello sport: confronto col Vice Ministro Leo

Quest’oggi a Roma si è tenuto il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti alla presenza del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Maurizio Leo.

Il Presidente della LND Giancarlo Abete ha ringraziato il Vice Ministro per essersi reso disponibile all’incontro e per la capacità di ascolto dimostrata sulle problematiche di interesse delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, con particolare riferimento ai temi di natura fiscale e tributaria ancora aperti.

Si è sottoposto al Vice Ministro Leo le tematiche relative alla disciplina IVA delle A.S.D./S.S.D., ai rimborsi spese riconosciuti agli sportivi dilettanti “volontari”, alla necessità della previsione di una norma di sanatoria per gli eventuali errori commessi dalle Società dilettantistiche a seguito delle disposizioni di legge collegate alla Riforma dello Sport, al ripristino del cosiddetto “bonus sport” per il 2024, al credito d’imposta per le sponsorizzazioni a favore delle A.S.D./S.S.D. e, da ultimo, alle modifiche all’art. 9 del D. Lgs n°36/2021 in ordine ai proventi delle attività secondarie e strumentali delle Società dilettantistiche. Il Presidente della LND Giancarlo Abete ha poi anticipato che la Lega invierà al Vice Ministro Leo, entro breve tempo, un documento nel quale saranno sintetizzate le proposte avanzate nella riunione odierna.

