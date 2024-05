Serie A: Milan, Roma, Inter e Juventus sfiduciano il presidente Lorenzo Casini

Come riportato da Ansa, Milan, Roma, Inter e Juventus hanno sfiduciato Lorenzo Casini, presidente della Serie A. i club avrebbero già mandato una lettera per prendere le distanze dalle riforme della Lega.

Il motivo della lettera è legato alla volontà dei club di dissociarsi dalla linea della lega Serie A sulle riforme, alla vigilia dell’incontro dei vertici di Coni, calcio e basket con Andrea Abodi, ministro dello sport. Secondo quanto riportato da Ansa, le proposte per ottenere maggior peso e autonomia per la Lega Serie A sarebbero portate avanti attraverso un mandato di tutti i club. Il documento approvato dall’Assemblea però non sarebbe mai stato rappresentato pubblicamente come votato all’unanimità.