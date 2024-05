Caso Rubiales, bacio a Jennifer Hermoso: disposta l’apertura del processo

Dopo il “caso Rubiales”, con il bacio non consentito nei confronti della calciatrice Hermoso, la calciatrice aveva richiesto il divieto di avvicinarsi a meno di cinquecento metri per otto anni e danni per responsabilità civile di 50mila euro. L’ex presidente della federcalcio spagnola, secondo quanto riporta Ansa, finirà alla sbarra.

Rubiales, è imputato per aggressione e intimidazioni a causa delle successive pressioni della calciatrice perché dichiarasse che il bacio era consentito. Gli imputati, secondo l’ordinanza di rinvio a giudizio citata dall’agenzia Efe, hanno dieci giorni di tempo per presentare le memorie difensive.