Champions League: equilibrio al “Bernabeu”, Real Madrid-Bayer Monaco 0-0 all’intervallo

La semifinale di andata giocata in Germania è finita 2-2. In palio, un posto per la finalissima Wembley in programma il prossimo 1° giugno. Nella prima frazione di gioco è il Real a rendersi subito pericolosissimo: al 13′ Vinicius calcia col destro e colpisce il palo pieno, poi sulla ribattuta di Rodrygo. Neuer fa un miracolo e devia il destro del brasiliano. Nuovamente i blancos, che dimostrano superiorità in questo frangente, al 21′ ha l’occasione per sbloccare il match: Rodrygo salta l’uomo sulla sinistra e la mette in mezzo. Vinicius controlla male al centro.

Al 23′ primo cambio per il Bayern. Fuori Gnabry per infortunio, dentro Davies. Al 27′ i tedeschi provano a far paura al club spagnolo con il solito Kane: calcia da fuori, ma Lunin devia la sfera in angolo con la punta delle dita. Ancora i Blancos al 38′. Cross super insidioso di Vinicius sulla sinistra, Neuer devia la sfera in angolo con la mano.