Conference League: la Fiorentina è in finale! Eliminato il Brugge, fondamentale il rigore di di Beltràn

La Fiorentina è in finale di Conference League, Beltran su rigore regala il passaggio del turno agli uomini di Italiano. Nei primissimi minuti sono i padroni di casa a rendersi subito periocolosi: all’11’ cross pericolosissimo del Bruges dalla destra, Dodo anticipa di testa Skoras sul secondo palo e poi viene abbattuto con un colpo al capo che induce l’arbitro a fermare il gioco. Dopo un tiro velleitario di Mandragora al 19′, il Brugge passa in vantaggio al 21′: cross di Vanaken dalla sinistra, De Cuyper sfugge alla marcatura e prova a colpire di testa e lo sfiora ingannando Terracciano da pochi passi. La Fiorentina non sta a guardare e sfiora il gol dopo pochissimi minuti: al 23′ Gonzalez che calcia piano e centrale a tu per tu con Mignolet e Beltran che sulla ribattuta calcia sul fondo dal limite dell’area. La squadra di Italiano colpisce anche una traversa con Kouamé prima del termine del primo tempo.

Nella ripresa, dopo pochi minuti il Brugge con Odoi che si trova da solo in mezzo all’area su calcio d’angolo, ma colpisce di schiena e il pallone si impenna. I viola però ci provano in tutti i modi. Due pali i pochi secondi per i toscani: prima Biraghi su punizione e poi Kouamé con uno stacco di testa imponente che si sfranta sul palo. All’85’ è Beltran a regalare il gol fondamentale per la Fiorentina, con un calcio di rigore perfetto all’angolino. Il Brugge non molla però e al 90+3′ Terraciano deve travestirsi da supereroe: grave errore della viola che perde palla, contropiede per i padroni di casa e destro basso parato dal numero 1 della Fiorentina.